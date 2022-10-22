Лидер республиканцев в Конгрессе США призвал Байдена увеличить помощь Украине

Митч МакКоннелл, возглавляющий республиканское меньшинство в Сенате, верхней палате Конгресса США, предложил американскому президенту Джо Байдену предоставить Украине дополнительную военную помощь. Это связано с активизацией Россией ракетных ударов по украинской энергетической структуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Речь идет о противовоздушной обороне и дальнобойной артиллерии, подчеркнул сенатор. Он заметил, что администрация Джо Байдена и союзники США, в том числе партнеры по НАТО, "должны пойти навстречу и сделать больше, чтобы обеспечить инструменты, необходимые Украине для противодействия российской агрессии".

МакКоннелл указал, что со стороны Конгресса США текущая помощь профинансирована и одобрена "на преимущественной двухпартийной основе". При этом он подчеркнул, что республиканцы сосредоточат особое внимание на доставке необходимого вооружения и помощи своевременно и в полном объеме.