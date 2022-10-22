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Лидер республиканцев в Конгрессе США призвал Байдена увеличить помощь Украине

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США, Суббота 22 октября 2022 23:21
Лидер республиканцев в Конгрессе США призвал Байдена увеличить помощь Украине Фото: Республиканцы США призывают ускорить помощь Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Митч МакКоннелл, возглавляющий республиканское меньшинство в Сенате, верхней палате Конгресса США, предложил американскому президенту Джо Байдену предоставить Украине дополнительную военную помощь. Это связано с активизацией Россией ракетных ударов по украинской энергетической структуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Речь идет о противовоздушной обороне и дальнобойной артиллерии, подчеркнул сенатор. Он заметил, что администрация Джо Байдена и союзники США, в том числе партнеры по НАТО, "должны пойти навстречу и сделать больше, чтобы обеспечить инструменты, необходимые Украине для противодействия российской агрессии".

МакКоннелл указал, что со стороны Конгресса США текущая помощь профинансирована и одобрена "на преимущественной двухпартийной основе". При этом он подчеркнул, что республиканцы сосредоточат особое внимание на доставке необходимого вооружения и помощи своевременно и в полном объеме.

Напомним, мировые СМИ писали о том, что республиканцы, если вернут контроль над Конгрессом США, будут иметь право заблокировать любую помощь Украине, однако они скорее замедлят или сократят ее поток, чем остановят его.

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