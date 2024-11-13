Демократы признали маловероятной победу на выборах в Палату представителей США, - CNN
Победа демократов на выборах в Палату представителей США является маловероятной. Это уже признали и в самой Демократической партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По информации двух источников издания, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис признал, что его партии скорее всего не удастся вернуть большинство в нижней палате Конгресса США.
По словам Джеффриса, победа демократов на выборах математически возможна, но "маловероятна".
"Вся вина лежит на мне", - отметил он во время закрытой встречи с демократами.
CNN обратило внимание, что это первое выступление Джеффриса перед членами партии и первый раз, когда демократы признали, что им не удастся вернуть большинство.
Выборы в США
Напомним, в США на прошлой неделе состоялись не только президентские выборы, но и выборы в Сенат и Палату представителей.
По состоянию на сегодня неизвестно, кто займет еще 12 мест в Палате представителей. За республиканцами уже 216 мест, а за демократами - 210.
Для большинства в Палате представителей Республиканской партии нужно заполучить еще два места.
При этом уже известно, что республиканцы получили большинство в Сенате.
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