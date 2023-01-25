Республиканцы из Конгресса США настаивают на проверке соблюдения РФ ядерного договора

Главы трех комитетов Конгресса США от республиканцев обратились в администрацию президента США Джо Байдена с просьбой определить, соблюдает ли Россия условия нового СНВ, или Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как отмечает издание, председатели комитетов Палаты представителей по вооруженным силам, иностранным делам и разведке требовали вынесения решения еще до 31 января в соответствии с письмом, полученным Financial Times и направленным одновременно госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину и директору национальной разведки Аврил Хейнс.
"Россия пытается использовать инспекции New Start, чтобы запугать США и другие страны и отвернуть от оказания помощи Украине. Мы не можем позволить США и НАТО быть вымогателями... и первый шаг - это разоблачение этих нарушений", - сказал сенатор Майк Роджерс.
Беспокойство Конгресса было обусловлено прошлогодним решением России приостановить инспекции по СНВ и ее последующим отказом участвовать в консультациях, необходимых в соответствии с договором для поддержания его реализации. Это также происходит на фоне опасений, что президент России может применить тактическое ядерное оружие в Украине, а также на фоне беспокойства по поводу быстрорастущего ядерного арсенала Китая.
"Это происходит в опасное время, когда и Россия, и Китай расширяют и модернизируют свои арсеналы, Иран продолжает расширять свою ядерную программу, а Северная Корея лязгает ядерной саблей", - написали сенаторы в письме.
США и Россия в 2021 году договорились о пятилетнем продлении договора, ограничивающего обе страны до 1550 развернутых стратегических ядерных вооружений. Действия России вызвали опасения, что Вашингтон и Москва могут столкнуться со сложностями при заключении следующего соглашения в 2026 году, в результате чего мир останется без соглашений по контролю над ядерными вооружениями.
"Все структуры правительства США должны работать вместе, чтобы поддерживать проверку ограничения российского ядерного оружия", - подчеркнула Леонор Томеро, бывший специалист администрации Джо Байдена по ядерной политике.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что США резко отреагировали на отказ России от встречи по вопросам договора о ядерных вооружениях.
Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что Россия пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины.
Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что ядерный шантаж Медведева - это лишь пустые угрозы . А люди, разрешающие себе такие действия, должны быть изолированы от цивилизованного мира.
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