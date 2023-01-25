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США резко отреагировали на отказ России от встречи по договору о ядерных вооружениях

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Вашингтон, Среда 25 января 2023 03:10
США резко отреагировали на отказ России от встречи по договору о ядерных вооружениях Фото: США резко отреагировали на отказ России от встречи по договору о ядерных вооружениях (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия отказалась перенести ключевую встречу с американскими переговорщиками по Договору о стратегических наступательных вооружениях, которую она отменила в ноябре, что может привести к официальным обвинениям со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

На Конференции по разоружению постпред США Брюс Тернер призвал Москву назначить дату заседания двусторонней консультативной комиссии по договору и возобновить инспекции на местах.

По словам Брюса Тернера, США сейчас оценивают соблюдение Россией ДСНВ в рамках подготовки к публикации ежегодного доклада, который Госдепартамент обязан представлять Конгрессу. Обычно эти отчеты публикуются весной.

Тернер заявил во вторник, что США готовы вести переговоры с Россией о новом договоре о контроле над вооружениями, когда в 2026 году истечет срок действия СНВ. Он обвинил Москву в отказе от участия.

"В настоящее время Соединенные Штаты оценивают соблюдение Российской Федерацией нового договора о СНВ, согласно годовому отчету, который Государственный департамент обязан представлять Конгрессу США. Я призываю Российскую Федерацию к полному выполнению своих обязательств по СНВ", - сказал он.

Встреча была назначена на 29 ноября - 6 декабря в Каире, однако накануне российская делегация неожиданно уведомила американскую о том, что она не приедет. По словам российских официальных лиц, Москва решила таким образом послать Вашингтону политический сигнал о неприемлемости поддержки Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что Россия пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины.

Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что ядерный шантаж Медведева - это лишь пустые угрозы. А люди, разрешающие себе такие действия, должны быть изолированы от цивилизованного мира.

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