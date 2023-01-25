Республіканці з Конгресу США наполягають на перевірці дотримання РФ ядерного договору

Як зазначає видання, голови комітетів Палати представників із збройних сил, закордонних справ та розвідки вимагали винесення рішення ще до 31 січня відповідно до листа, отриманого Financial Times і направленого водночас держсекретареві Ентоні Блінкену, міністру оборони Ллойду Остіну та директору національної розвідки Авріл Хейнс.

"Росія намагається використовувати інспекції New Start, щоб залякати США та інші країни і відвернути від надання допомоги Україні. Ми не можемо дозволити США і НАТО бути вимагачами... і перший крок - це викриття цих порушень", - сказав сенатор Майк Роджерс.

Занепокоєння Конгресу було зумовлено торішнім рішенням Росії призупинити інспекції щодо СНО та її подальшою відмовою брати участь у консультаціях, необхідних відповідно до договору для підтримки його реалізації. Це також відбувається на тлі побоювань, що президент Росії може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, а також на фоні занепокоєння з приводу швидкозростаючого ядерного арсеналу Китаю.

"Це відбувається у небезпечний час, коли і Росія, і Китай розширюють та модернізують свої арсенали, Іран продовжує розширювати свою ядерну програму, а Північна Корея брязкає ядерною шаблею", - написали сенатори у листі.

США та Росія у 2021 році домовилися про п'ятирічне подовження договору, який обмежує обидві країни до 1550 розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Дії Росії викликали побоювання, що Вашингтон і Москва можуть зіткнутися зі складнощами під час укладання наступної угоди у 2026 році, внаслідок чого світ залишиться без угод про контроль над ядерними озброєннями.

"Усі структури уряду США повинні працювати разом, щоб підтримувати перевірку обмеження російської ядерної зброї", - наголосила Леонор Томеро, колишня посадовиця адміністрації Джо Байдена з питань ядерної політики.