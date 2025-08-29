Рейтинг Трампа упал до минимума

Поддержка Дональда Трампа среди избирателей продолжает сокращаться. В августе рейтинг упал до 37%, а недовольство его работой стало рекордным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Последний опрос Университета Куиннипак показал, что рейтинг одобрения Трампа достиг нового минимума второго срока.

Одобрили работу президента США 37% зарегистрированных избирателей, в то время как 55% выразили недовольство. Еще 7% респондентов затруднились с ответом.

Таким образом, отрицательный рейтинг Трампа составил минус 18 пунктов - это худший показатель с января 2021 года. По сравнению с июльским опросом его поддержка снизилась на 4 пункта.

Динамика с начала второго срока

Согласно результатам, за период с января рейтинг одобрения президента упал с 46% до 37%. Одновременно уровень неодобрения вырос с 43% до 55%.

Это рекордно низкий показатель для Трампа за весь второй срок и одновременно рекорд по уровню неодобрения. Ранее минимальное значение было зафиксировано в начале июня - 38% одобрения и 54% неодобрения.

Сравнение последних месяцев

Во второй половине июня рейтинг президента поднимался до 41%, а в июле удерживался на уровне 40%. Однако уровень неодобрения оставался стабильным - около 54%.

Августовский опрос показал снижение поддержки и закрепление негативных оценок. Таким образом, колебания последних месяцев сменились новым минимумом.

Поддержка среди республиканцев и демократов

Среди сторонников Республиканской партии 84% одобряют работу президента, 9% высказывают неодобрение, а 7% не смогли ответить. Для сравнения, месяц назад его поддерживали 90% республиканцев.

Среди демократов ситуация почти однозначная: 98% выразили неодобрение против 95% в июле. Независимые избиратели разделились: 31% поддерживают Трампа, 58% не одобряют, еще 11% затруднились с ответом.

Подробности исследования

Опрос проводился с 21 по 25 августа среди 1220 зарегистрированных избирателей. Погрешность выборки составляет 3,4 процентных пункта.

Результаты фиксируют не только падение поддержки президента, но и наибольший уровень недовольства его политикой за весь период второго срока.