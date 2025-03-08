Республиканцы призывают Трампа возобновить помощь и доступ к разведданным Украине

Законодатели от Республиканской партии призывают президента США Дональда Трампа возобновить предоставление Украине военной помощи. Его также призывают отменить запрет на доступ к разведданным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Республиканцы предупреждают, что длительное прекращение американской помощи будет иметь серьезные негативные последствия.

Как отмечает The Hill, законодатели определяют, что Трамп мог бы временно приостановить поставки оружия в Украину для оценки войны, давления на союзников по НАТО для увеличения их взносов и создания окна для переговоров о мирном соглашении. Но при этом они предупреждают, что остановка потока оружия и боеприпасов на долгое время может иметь разрушительное влияние на боеспособность Украины, что в свою очередь подорвет рычаги влияния на РФ.

Также республиканцы считают, что доступ Украины к разведывательным данным должен быть восстановлен.

"Это забота об украинском народе. Меня больше беспокоит то, что чувствуют люди на поле боя", - сказал сенатор-республиканец Том Тиллис, добавив, что пауза может быть полезной для диктатора Владимира Путина.

По словам сенатора, Украина имеет достаточно оружия и боеприпасов, чтобы удерживать линию фронта.

"Я надеюсь и молюсь, чтобы она была кратковременной. Думаю, так и будет", - добавил Тиллис.

Глава Комитета Сената по вопросам ассигнований республиканка Сьюзан Коллинз выступила против прекращения военной помощи.

Сенатор-республиканец Тодд Янг сказал, что он надеется, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский смогут "перегруппироваться" и "ликвидировать разрыв" по американо-украинскому соглашению по полезным ископаемым.

Лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тун считает, что пауза в предоставлении военной помощи Украине будет временной.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что он напуган паузой по обмену разведданными с Украиной.

"Меня очень волнует это в долгосрочной перспективе. Надеюсь, все это прояснится довольно скоро", - заявил он.

Старший член Комитета по разведке Сената республиканец Джон Корнин сказал, что разведывательные данные, которые США предоставляли Украине, "были крайне важными для того, чтобы они могли продолжать борьбу".

С подобными заявлениями также выступили сенаторы от Республиканской партии Майк Раунд и Деб Фишер.