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Следователи не обнаружили обломков второй ракеты в Польше, но она была, - Дуда

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Польша, Пятница 25 ноября 2022 21:09
Следователи не обнаружили обломков второй ракеты в Польше, но она была, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Польские следователи продолжают расследование инцидента с падением на территории села Пшеводов. Им удалось обнаружить остатки только одной ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды, которое приводит Polskie Radio.

По словам президента, продолжаются лабораторные исследования в связи с взрывом ракеты в Пшеводове. В настоящее время установлено, что в результате массированного обстрела Украины РФ на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны.

"Следствие продолжается, на месте все следственные действия уже завершились, сейчас проходят лабораторные исследования. Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никоим образом в процесс не вмешиваемся", - добавил Дуда.

По словам Дуды, взорвались две ракеты. Одна в Польше, а другая на территории Украины. Он добавил, что сначала была информация о двух ракетах, однако после следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены.

"Вторая ракета стопроцентно была, только не упала на территорию Польши, а на территорию Украины. Это был трагический случай, который произошел по вине России", - пояснил Дуда.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что по Польше ударила российская, а не украинская ракета. При этом президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета могла принадлежать украинским силам ПВО, защищавшим территорию от ударов россиян.

Ранее СМИ сообщали, что польская прокуратура не согласится привлекать Украину к расследованию падения ракеты в Пшеводове.

Украина пока не получила доказательств того, что в Польше упала ракета украинских сил ПВО, повредившая фермерское предприятие и приведшая к гибели двух местных жителей.

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