Вирішить суд і президент. Арестович розповів про подальшу долю Медведчука

"Думаю, що вирішуватиме усе президент України, ну суд спершу, а потім президент, якщо його (Медведчука - ред.) засудять. Тому що президент єдиний, хто може ухвалити рішення про його обмін, наприклад, на українських військовополонених", - розповів Арестович.

За словами радника глави Офісу президента, спочатку проросійський політик дасть покази, які дозволять Україні дізнатися, як готувалася війна з боку РФ та скільки часу це тривало.

Він також зауважив, що зараз складно оцінити обмінний потенціал Медведчука.

"З одного боку, він є кумом Путіна, а з іншого - Путін може бути на нього дуже злий за ті 5 мільярдів і ті роки зусиль, які пішли в нікуди", - резюмував Арестович.

Затримання Медведчука

Нагадаємо, вчора 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання СБУ нардепа від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Згодом радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Медведчука затримали не в Києві.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що Медведчуку за поточного розвитку подій вигідніше "сховатися" в українській в'язниці, оскільки багаторічний тюремний термін може врятувати його від відповіді за провал інтересів РФ в Україні.

Після чого глава держави запропонував обміняти проросійського політика на полонених Росією українських військових.

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