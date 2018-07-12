Купили Ярмоленка не замислюючись, - спортивний директор "Вест Хема"

"Молотобойці" шукали саме такого гравця

Спортивний директор "Вест Хема" Маріо Хусільос прокоментував перехід вінгера збірної України Андрія Ярмоленка з "Боруссії" в лондонський клуб. Слова функціонера наводить прес-служба "молотобійців".

"Ми раді вітати Андрія. Як тільки у нас з'явилася можливість його придбати, ми особливо не замислювалися. Ярмоленко - той гравець, якого ми шукали. Українець здатний діяти на двох краях атаки і відмінно себе почуває один на один з захисниками. Він додасть нашій команді атакуючих варіантів.

Варто відзначити і досвід Андрія. Він звик боротися за титули. У Дортмунді у Ярмоленко були хороші матчі. Але, можливо, з якихось причин він не зміг реалізувати себе в Німеччині. Думаю, Мануель Пеллегріні - ідеальний наставник для Андрія. Вважаю, що цей футболіст приєднався до нас в ідеальний момент своєї кар'єри", - зазначив Хусільос.

Нагадаємо, український хавбек Андрій Ярмоленко заявив, що щасливий перейти у "Вест Хем" і кращу лігу в світі.