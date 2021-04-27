Після рішення РНБО на Державній митниці відсторонили ще майже 40 співробітників
Майже 40 співробітників Держмитслужби відсторонили від виконання своїх посадових обов'язків після рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 2 квітня. Серед них працівники Одеської, Закарпатської, Волинської та Галицької митниць.
Про це повідомили у прес-центрі Державної митної служби України.
"У світлі рішення РНБО від 2 квітня від виконання посадових обов'язків відсторонені ще 39 співробітників Держмитниці", - йдеться в повідомленні.
Відносно них службою внутрішньої безпеки порушено дисциплінарне провадження з призупиненням виконання службових обов'язків:
- Одеська митниця-18 співробітників;
- Закарпатська митниця-12 співробітників;
- Волинська Митниця-4 співробітники;
- Галицька Митниця-1 співробітник.
Крім того, розпорядження голови Держмитслужби вжито аналогічних заходів щодо 4 начальників митних служб.
Нагадаємо, 2 квітня після засідання РНБО понад 100 співробітників Держмитслужби були відсторонені від своїх посадових обов'язків. Серед них 17 керівники митниць і митних постів.
Раніше повідомлялося, що Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди.
За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) накладено понад 138 млн штрафів і донараховано понад 2,7 млрд гривень митних платежів.