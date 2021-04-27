Після рішення РНБО на Державній митниці відсторонили ще майже 40 співробітників

Майже 40 співробітників Держмитслужби відсторонили від виконання своїх посадових обов'язків після рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 2 квітня. Серед них працівники Одеської, Закарпатської, Волинської та Галицької митниць.

Про це повідомили у прес-центрі Державної митної служби України .

Крім того, розпорядження голови Держмитслужби вжито аналогічних заходів щодо 4 начальників митних служб.

Відносно них службою внутрішньої безпеки порушено дисциплінарне провадження з призупиненням виконання службових обов'язків:

"У світлі рішення РНБО від 2 квітня від виконання посадових обов'язків відсторонені ще 39 співробітників Держмитниці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня після засідання РНБО понад 100 співробітників Держмитслужби були відсторонені від своїх посадових обов'язків. Серед них 17 керівники митниць і митних постів.

Раніше повідомлялося, що Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди.

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) накладено понад 138 млн штрафів і донараховано понад 2,7 млрд гривень митних платежів.