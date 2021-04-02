Баканов розкрив результати боротьби СБУ з контрабандою

Баканов зазначив, що за матеріалами СБУ було накладено понад 138 млн штрафів, а порушникам було донараховано понад 2,7 гривень митних платежів. Крім того, за його словами, протягом 2020-го і двох місяців 2021 року за підтримки СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн гривень.

"Служба безпеки прекрасно розуміє, наскільки важлива для держави є боротьба з контрабандою. Саме тому ми приділяємо їй особливу увагу. І це підтверджують результати роботи", - заявив глава СБУ, додавши, що від діяльності спецслужби "спостерігається відчутний економічний ефект в цьому напрямі".

Він підкреслив, що за результатами роботи спецслужби було знищено три угруповання контрабандистів, порушено 87 кримінальних справ, 52 людини вже засуджено. Серед найбільш резонансних прикладів Баканов навів ліквідацію злочинної групи у Харківській області, яка організувала масштабне поставки в РФ військової продукції вітчизняних оборонних підприємств для авіатехніки.

Окремо глава СБУ зупинився на протидію корупції на митному кордоні. За його словами, тут протягом 2020-2021 років спецслужба відкрила 82 досудових розслідування. Повідомлено про підозру 109 посадовим особам, 20 - вже засуджені.

"Йде системна робота. Адже загрози національній безпеці, пов'язані з контрабандою, "б'є" не тільки по надходженнях до державного бюджету. У випадку з наркотиками і зброєю - це в першу чергу безпека громадян", - резюмував Баканов.