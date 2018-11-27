Без решения Рады срок действия военного положения продлеваться не может, - Порошенко

Фото: интервью Петра Порошенко телеканалам (president.gov.ua)

Срок действия военного положения истекает 26 декабря

Принятый Верховной радой 26 ноября закон о введение военного положения не предусматривает возможности продления срока его действия президентом без решения парламента. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

По его словам, срок действия военного положения - 30 дней, а заявления о возможности его продления на неопределенный срок является дезинформацией.

"Согласно закону, срок действия будет прекращен, насколько я понимаю, 26 декабря... Были абсолютные глупости вчера в парламенте, когда всех пугали тем, что президент без Верховной рады продлит действие военного положения еще на неопределенный срок. Закон не предусматривает таких возможностей. И это была прямая дезинформация. Это была специально развязанная компания фейковых новостей намеренно для того, чтобы помешать принятию этого закона", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что после принятия решения о введении военного положения на заседании военного кабинета и СНБО, он немедленно подготовил проект изменений, ограничив срок действия военного положения до 30 дней.

"Это для того, чтобы не сбивался график выборов (президента, - ред.)", - сказал он.

Порошенко добавил, что создание военных администраций во время действия этого периода не предусматривается. Вместо этого будут созданы штабы обороны.

Напомним, Порошенко заявил, что целью введения военного положения является показать, что в случае нападения на Украину ее противник "заплатит высокую цену". По словам президента, эти меры носят исключительно превентивный характер, чтобы можно было в случае агрессии оперативно мобилизовать войска.