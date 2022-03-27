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Рішення будемо ухвалювати ми. Зеленський про ідею ввести миротворців до України

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Неділя 27 березня 2022 21:10
Рішення будемо ухвалювати ми. Зеленський про ідею ввести миротворців до України Фото: Володимир Зеленський і Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію президента Польщі Анджея Дуди про введення миротворців для припинення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.

Зеленський визнав, що не зрозумів пропозицію польської влади. Україна, за його словами, не хотіла б отримати заморожений конфлікт на своїй території. Президент передав цю позицію польським урядовцям.

"Я знаю, що вони продовжили цю риторику. На щастя, чи на жаль, це поки наша країна, а я президент, тому поки ми будемо вирішувати, чи будуть тут чи інші сили", – додав Зеленський.

До слова, Роскомнадзор заборонив російським медіа публікувати інтерв'ю Зеленського.

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