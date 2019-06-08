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Рішення про заміну Бондаря було прийнято відразу після виборів президента, - Пилипенко

Новини » Вибори 2019    08.06.2019 - 13:24
Рішення про заміну Бондаря було прийнято відразу після виборів президента, - Пилипенко
Фото: Володимир Пилипенко (прес-служба)

У "Відродженні" прокоментували заяву Бондаря

Рішення про заміну голови партії "Відродження" Віктора Бондаря було прийнято відразу ж після провального результату на останніх президентських виборах. Про це йдеться в заяві голови політичної ради партії "Відродження" Володимира Пилипенка.

"Рішення про заміну голови партії "Відродження" Віктора Бондаря було прийнято відразу ж після його провального результату на останніх президентських виборах. Політична рада та Центральна Контрольно-ревізійна комісія партії рекомендували розглянути це питання на наступному партійному з'їзді, який був перенесений через оголошення дострокових виборів до парламенту. Віктор Бондар про це рішення знав. Але днями вирішив своїми гучними постами у Facebook заробити балів для самопіару", – йдеться в заяві.

Пилипенко також нагадав, що партія "Відродження" приєдналася до "об'єднання справжніх опозиційних сил" і буде брати участь у дострокових парламентських виборах.

Нагадаємо, 7 червня п'ять опозиційних партій заявили про спільну участь у парламентських виборах і уклали Меморандум єдності опозиційних сил. До складу об'єднаної команди увійшли представники партій "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Довіряй ділам", "Наші".

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Новини України Порошенко Зеленський Виктор Бондарьвыборы 2019Партія Відродження
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