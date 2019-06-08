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Решение о замене Бондаря было принято сразу после выборов президента, - Пилипенко

Новости » Выборы 2019    08.06.2019 - 13:24
Решение о замене Бондаря было принято сразу после выборов президента, - Пилипенко
Фото: Владимир Пилипенко (пресс-служба)

В "Відродженні" прокомментировали заявление Бондаря

Решение о замене главы партии "Відродження" Виктора Бондаря было принято сразу же после его провального результата на последних президентских выборах. Об этом говорится в заявлении главы политического совета партии "Відродження" Владимира Пилипенко.

"Решение о замене главы партии "Відродження" Виктора Бондаря было принято сразу же после его провального результата на последних президентских выборах. Политический совет и Центральная Контрольно-ревизионная комиссия партии рекомендовали рассмотреть этот вопрос на следующем партийном съезде, который был перенесен из-за объявления досрочных выборов в парламент. Виктор Бондарь об этом решении знал. Но на днях решил своими громкими постами в Facebook заработать баллов для самопиара", – говорится в заявление.

Пилипенко также напомнил, что партия "Відродження" присоединилась к "объединению настоящих оппозиционных сил" и будет участвовать в досрочных парламентских выборах.

Напомним, 7 июня пять оппозиционных партий заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили Меморандум единства оппозиционных сил. В состав объединенной команды вошли представители партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Відродження", "Доверяй делам", "Наши".

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Новости Украины Порошенко Зеленский Виктор Бондарьвыборы 2019Партия "Видродження"
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