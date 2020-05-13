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Рішення про відновлення сезону НБА ухвалять протягом місяця

Новини » Спорт     13.05.2020 - 11:55
Рішення про відновлення сезону НБА ухвалять протягом місяця
Фото: постер НБА (twitter.com/nba)

Коронавірус як і раніше є повномасштабною пандемією

Керівництво Національної баскетбольної асоціації (НБА) має намір ухвалити рішення про можливе відновлення сезону протягом двох - чотирьох тижнів. Про це в Twitter повідомляє журналіст The Athletic Шемс Чаранія.

Напередодні відбулася конференція в онлайн-режимі між комісаром асоціації Адамом Сільвером і Радою керуючих НБА.

"Комісіонер НБА Сільвер заявив Раді керуючих, що він розраховує на те, що рішення про відновлення сезону буде прийнято в термін від 2 до 4 тижнів", - написав Чаранія.

Зазначається, що вперше з моменту припинення поточного сезону НБА в березні через пандемію коронавірусу названі конкретні терміни.

Раніше комісар НБА Адам Сільвер заявив, що він не може гарантувати безпеку гравців, якщо гра відновиться, але запевнив їх, що ліга зробить все можливе, щоб забезпечити максимально можливі умови безпеки.

На момент паузи в регулярному сезоні команди провели від 63 до 67 матчів з 82 запланованих.

Нагадаємо, з 8 травня ліга дозволила командам відкрити тренувальні бази в штатах з ослабленим режимом самоізоляції.

Теги Новини України баскетболНБАвозобновление
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