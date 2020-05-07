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НБА проведе відеоконференцію з усіма гравцями ліги

Новини » Спорт     07.05.2020 - 13:59
НБА проведе відеоконференцію з усіма гравцями ліги
Фото: постер НБА (twitter.com/nba)

Асоціація рекомендувала відновити тренувальні процес

Національна баскетбольна асоціація (НБА) призначила на п'ятницю, 8 травня, відеоконференцію з баскетболістами. Про це повідомляє ESPN.

З гравцями поспілкуються комісіонер НБА Адам Сільвер і виконавчий директор профспілки баскетболістів (NBPA) Мішель Робертс. Вони обіцяють відповісти на будь-які питання і сумніви з приводу можливо відновлення сезону.

Дата конференції збігається з днем, коли НБА дозволила командам знову відкрити клубні комплекси для добровільних тренувань.

Клуби "Портленд", "Денвер" і "Клівленд" повідомили, що планують відкрити тренувальні центри, ще кілька команд заявили, що сподіваються відкрити їх на наступному тижні.

"Х'юстон" переглянув своє рішення після обговорення з гравцями, персоналом, а також з урахуванням директиви влади Техасу не відкривати спортзали до 18 травня. "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Даллас" поки не планують відновлювати тренування.

Сезон НБА був припинений через пандемію коронавірусу 11 березня. США є лідером у світі за кількістю заражених коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, також через пандемію був припинений чемпіонат Національної хокейної ліги (НХЛ).

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