ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Решение о возобновлении сезона НБА примут в течение месяца

Новости » Спорт     13.05.2020 - 11:55
Решение о возобновлении сезона НБА примут в течение месяца
Фото: постер НБА (twitter.com/nba)

Коронавирус по-прежнему является полномасштабной пандемией

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерено принять решение о возможном возобновлении сезона в течение двух - четырех недель. Об этом в Twitter сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Накануне состоялась конференция в онлайн-режиме между комиссаром ассоциации Адамом Сильвером и Советом управляющих НБА.

"Комиссионер НБА Сильвер заявил Совету управляющих, что он рассчитывает на то, что решение о возобновлении сезона будет принято в срок от 2 до 4 недель", - написал Чарания.

Отмечается, что впервые с момента приостановки текущего сезона НБА в марте из-за пандемии коронавируса названы конкретные сроки.

Ранее комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что он не может гарантировать безопасность игроков, если игра возобновится, но заверил их, что лига сделает все возможное, чтобы обеспечить максимально возможные условия безопасности.

На момент паузы в регулярном сезоне команды провели от 63 до 67 матчей из 82 запланированных.

Напомним, с 8 мая лига разрешила командам открыть тренировочные базы в штатах с ослабленным режимом самоизоляции.

Теги Новости Украины баскетболНБАвозобновление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь