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НБА до травня не ухвалюватиме ніяких рішень щодо сезону

Новини » Спорт     07.04.2020 - 11:33
НБА до травня не ухвалюватиме ніяких рішень щодо сезону
Фото: постер НБА (twitter.com/nba)

Поки занадто рано робити які-небудь прогнози

Національна баскетбольна асоціація (НБА) до кінця квітня не планує ухвалювати ніяких рішень щодо перерваного через пандемію коронавірусу сезону-2019/2020. Про це заявив комісар організації Адам Сільвер, передає ESPN.

"Як мінімум до кінця квітня ми не зможемо прийняти будь-яке рішення. І це не означає, що ми обов'язково зробимо це після 1 травня. Всім зараз потрібно трохи заспокоїтися", - сказав Сілвер.

За його словами, баскетбольна ліга в розмовах з гравцями і командами розглядає різні варіанти відновлення сезону. Однак поки занадто рано прогнозувати або передбачати, з огляду на те, що відбувається, що буде через кілька тижнів.

Нагадаємо, НБА 12 березня призупинила сезон після того, як центровий "Юта Джаз" Руді Гобер отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Гравці в цей час знаходяться на карантині.

Раніше повідомлялося, що НБА розглядає варіант завершення сезону, при якому матчі плей-офф пройдуть на одній локації. Серії при цьому будуть проводитися у форматі до двох перемог. При цьому матчі будуть проходити без глядачів.

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