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Пропозиція Бахматюка з врегулювання заборгованості вигідна державі, - ФГВФО

Новини » Фінанси     05.05.2020 - 11:05
Пропозиція Бахматюка з врегулювання заборгованості вигідна державі, - ФГВФО
Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

У фонді відзначають, що добровільне врегулювання вигідніше для держави, ніж судове врегулювання

Фонд гарантування вкладів вважає, що пропозиція екс-власника "Віейбі банку" і банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка з повернення боргів цих банків із застосуванням механізму реструктуризації є оптимальною для держави. Про це йдеться у відповідному листі-відповіді фонду бізнесменові, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, мова йде про пропозицію повернення боргу, що виник у результаті банківської кризи 2014-2015 років і виведення більшості українських банків з ринку. 8 млрд грн Бахматюк пропонує повернути через 5 років.

Своєю чергою, Фонд гарантування вважає, що така пропозиція є оптимальним і відповідає кращим світовим практикам. Таке добровільне врегулювання вигідніше для держави, ніж судове врегулювання вимог, витрати на які складають не менше 25% від можливого отриманого результату, а самі судові процеси можуть тривати десятиліттями.

У листі Фонд зазначає, що "підтримує такі ініціативи з добровільного погашення боргу колишніми власниками та пов'язаними особами збанкрутілих банків. Але сьогодні відсутній законодавчий механізм прийняття такої пропозиції".

Також Фонд заявляє, що створення відповідного правового механізму шляхом прийняття спеціального закону збільшить обсяги повернутих коштів кредиторів збанкрутілих банків і, як результат, поповнення державного бюджету України.

"Фонд готовий взяти на себе провідну роль і надати всю можливу експертну підтримку суб'єктам законодавчої ініціативи для розробки відповідних механізмів та приведення законодавства України у відповідність з кращими світовими практиками у найкоротші терміни", - пише в листі директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут.

Нагадаємо, що 15 квітня цього року власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку та Офісу генерального прокурора механізм повернення заборгованості виведених з ринку у 2014-2015 роках банків "Віейбі банк" та "Фінансова ініціатива" в сумі 8 млрд грн відповідно до загальноприйнятих світових практик, які підтримують міжнародні фінансові структури, зокрема МВФ і Світовий банк.

Бахматюк запропонував повернути державі 8 млрд грн заборгованості виведених з ринку банків В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза
Новини України Олег БахматюкФГВФО
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