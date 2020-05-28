ВАКС заочно заарештував Бахматюка

Фото: Олег Бахматюк (latifundist.com)

Бахматюк заарештований у справі VAB Банку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка. На сьогодні бізнесмен перебуває за межами України.

Про це йдеться в повідомленні Апеляційної палати ВАКС.

Повідомляється, що сьогодні була розглянута апеляція прокурора у справі проти Бахматюка, який з 04.10.2014 по 13.10.2014 фактично керував VAB Банком. У квітні слідчий суддя ВАКС відмовив обвинуваченню в арешті.

"За результатами судового засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні Бахматюк знаходиться за межами України. Суд постановив, що після його затримання не пізніше ніж через 48 годин з його участю буде розглянуто питання про застосування запобіжного заходу. Рішення набуло законної сили і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Бахматюка оголосили в розшук, його підозрюють у причетності до розкрадання 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту в 2014 році. Через 40 днів після виділення коштів банк був визнаний неплатоспроможним.

Навесні 2015 року НБУ погодився ліквідувати VAB Банк.

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Автор: Данила Крамаренко