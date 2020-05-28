Бахматюк назвав рішення ВАКС про заочний арешт у справі VAB банку незаконним

Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

Бахматюк вважає, що рішення було ухвалене за безпосереднім втручанням Артема Ситника

Рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про заочне обрання запобіжного заходу у справі VAB банку є демонстрацією політичної заангажованості цього судового процесу. Рішення було ухвалене за безпосереднім втручанням директора НАБУ Артема Ситника, який діє з мотивів особистої помсти, нехтуючи правосуддям.

Про це заявив бізнесмен Олег Бахматюк, коментуючи рішення Апеляційної палати ВАКС, передає РБК-Україна.

"Артем Ситник, за моїми даними особисто їздив до ВАКС і, де-факто, втручався в процес. Прямим доказом цього є те, що в ідентичних справах тієї ж Апеляційної палати ВАКС, наприклад, у справі Клименка та у справі Клюєва - було прийняте прямо протилежне рішення, а саме відмова у застосуванні запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - заявив Бахматюк.

Бізнесмен переконаний, рішення ВАКС не можна пояснити з точки зору права, воно є абсолютно нелогічним. Таке рішення, наголошує він, можна пояснити тільки політичною кон'юнктурою, і воно не має жодного відношення до принципів і норм українського і міжнародного права.

"Відомо, що пан Ситник при підготовці цього засідання перебував в тісному контакті з суддями Апеляційної палати, щоб переконати їх у винесенні такого рішення. Це відбувалось на фоні переговорів і моїх декларацій щодо готовності до співпраці для повернення коштів заборгованості до бюджету держави. Ми хочемо зберегти робочі місця, що надзвичайно важливо в період пандемії, світової економічної кризи, що торкнула і економіку України. Ми хочемо зберегти підприємство - великого платника податків і важливого учасника економічних процесів. Ми хочемо бути позитивним прикладом вирішення ситуації, що виникла після безпрецедентної банківської чистки, яка проводилась НБУ у 2014-2015 роках, коли з ринку були виведені більшість українських банків. Хочемо бути прикладом таких ініціатив для інших банків і їх власників, що було б в інтересах держави", - додав Бахматюк.

Власник "Укрлендфармінгу" наголошує, що рішення ВАКС буде оскаржене в міжнародних судах як таке, що суперечить принципам верховенства права.

"Це рішення зупинило рух на шляху до мирного вирішення питання повернення заборгованості банків, чого ми прагнули й чого добивались. Це стало демонстрацією, що хороші ініціативи з позитивними економічними наслідками нашій державі, на жаль, нецікаві. Що такі люди, як Ситник і його оточення, використовуючи своє службове становище і політичний вплив, можуть безкарно розправитись з людиною, що дозволила собі озвучити чітку принципову позицію щодо директора НАБУ і його дій та методів", - говорить Бахматюк.

Втім, він додає, що ця ситуація є неочікуваною через її неправомірність, і демонструє, що громадяни України є незахищеними перед політичною кон’юнктурою й можуть бути покарані за свою позицію з повним порушенням правових норм.

"На жаль, пан Ситник може собі дозволити тиснути на новий судовий орган, що має бути незалежним і неупередженим. Вочевидь, ми не можемо далі спиратися на українське правосуддя як на гаранта дотримання законних прав і будемо добиватися справедливості в міжнародних судах. На жаль, це може призвести до втрат бюджету, втрат тисяч робочих місць, але це ніколи не зупиняло пана Ситника і його оточення, які плювати хотіли на інтереси української держави", - резюмує бізнесмен.

Нагадаємо, 28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка. На сьогодні бізнесмен перебуває за межами України.

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Автор: Олександра Діденко