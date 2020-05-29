Рішення ВАКС по Бахматюку виходило з політичних мотивів, - експерт

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) прийняла рішення про заочний арешт Олега Бахматюка, хоча в аналогічних справах - Олександра Клименка і Андрія Клюєва, прийняла абсолютно протилежні рішення. Це може свідчити про те, що такі рішення приймаються з урахуванням політичної кон'юнктури.

Про це заявив політичний експерт Вадим Денисенко, передають "Українські новини".

"Ми можемо чітко говорити, що ВАКС виходив з політичних мотивів і суперечив своїй практиці. У свій час розглядалися ідентичні справи Клюєва і Клименко. Тоді, права і ліва рука Януковича отримали вироки, які забороняли їх заочно заарештовувати. Які мотиви були у ВАКС тоді? У справі Клименко головним фактором було те, що не було представлено докази того, що Клименко перебуває в міжнародному розшуку. У справі Бахматюка ми маємо таку ж історію. Олег Бахматюк не просто не перебуває в міжнародному розшуку, а Інтерпол відмовив НАБУ у цій процедурі. Але ВАКС тут щось бачить, а тут не бачить. По Клюєву, то (цитую "Українську правду"): "Колегія суддів апеляційної палати ВАКС зазначила, що в матеріалах судового провадження не містяться достатні підстави, які б вказували, що Клюєв буде вживати заходів щодо знищення, приховування або спотворення будь-яких речей або документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального злочину "Яким чином Бахматюк, чиє місцезнаходження в Австрії відомо і НАБУ і САП, буде знищувати з Австрії справи, які знаходяться в комп'ютерах і сейфах НАБУ і САП, залишається загадкою", - написав Денисенко.

За його словами, це перше подібне рішення ВАКС, яке ставить під сумнів відсутність політичної заангажованості суду.

"І це рішення також прецедентно: тепер будь-кого, плюючи на норми Європейського суду з прав людини (і в рішенні по Клюєву і по Клименко ВАКС апелював саме до ЄСПЛ), можна заочно заарештовувати, виходячи з політичних мотивів", - говорить експерт.

Нагадаємо, 28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка. На сьогодні бізнесмен перебуває за межами України.

Своєю чергою, Олег Бахматюк заявив, що рішення було прийнято при безпосередньому втручанні директора НАБУ Артема Ситника, який діє з мотивів особистої помсти, нехтуючи правосуддям.

Раніше директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут заявила, що пропозиція Бахматюка про добровільне врегулювання заборгованості виведеного з ринку рішенням НБУ VAB банку є найбільш вигідним для держави шляхом розв'язання цього питання, однак НАБУ, почавши кримінальне переслідування бізнесмена, заморозив цей процес.