Решение ВАКС по Бахматюку исходило из политических мотивов, - эксперт

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла решение о заочном аресте Олега Бахматюка, хотя в аналогичных делах - Александра Клименко и Андрея Клюева, приняла совершенно противоположные решения. Это может свидетельствовать о том, что такие решения принимаются с учетом политической конъюнктуры.

Об этом заявил политический эксперт Вадим Денисенко, передают "Украинские новости".

"Мы можем четко говорить, что ВАКС исходил из политических мотивов и противоречил своей же практике. В свое время рассматривались идентичные дела Клюева и Клименко. Тогда, правая и левая рука Януковича получили приговоры, которые запрещали их заочно арестовывать. Какие мотивы были у ВАКС тогда? В деле Клименко главным фактором было то, что не было представлено доказательств того, что Клименко находится в международном розыске. В деле Бахматюка мы имеем такую же историю. Олег Бахматюк не просто не находится в международном розыске, а Интерпол отказал НАБУ в этой процедуре. Но ВАКС здесь что-то видит, а тут не видит. По Клюеву, то (цитирую "Украинскую правду"): "Коллегия судей апелляционной палаты ВАКС отметила, что в материалах судебного производства не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любых вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления ". Каким образом Бахматюк, чье местонахождение в Австрии известно и НАБУ и САП, будет уничтожать из Австрии дела, которые находятся в компьютерах и сейфах НАБУ и САП, остается загадкой", - написал Денисенко.

По его словам, это первое подобное решение ВАКС, которое ставит под сомнение отсутствие политической заангажированности суда.

"И это решение также прецедентно: теперь любого, плюя на нормы Европейского суда по правам человека (и в решении по Клюеву и по Клименко ВАКС апеллировал именно к ЕСПЧ), можно заочно арестовывать, исходя из политических мотивов", - говорит эксперт.

Напомним, 28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка. На сегодня бизнесмен находится за пределами Украины.

В свою очередь, Олег Бахматюк заявил, что решение было принято при непосредственном вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника, который действует из побуждений личной мести, пренебрегая правосудием.

Ранее директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут заявила, что предложение Бахматюка о добровольном урегулировании задолженности выведенного с рынка решением НБУ VAB банка является наиболее выгодным для государства путем решения этого вопроса, однако НАБУ, начав уголовное преследование бизнесмена, заморозило этот процесс.