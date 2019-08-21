Кабмін затвердив фінплан ДП "Оператор ринку"

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розпорядженням створюються умови для впровадження нової моделі ринку електроенергії

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державного підприємства "Оператор ринку" на 2019 рік. Відповідне рішення уряд прийняв у ході засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідний проект розпорядження створить умови для впровадження нової моделі ринку електричної енергії.

Проектом фінансового плану передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції у розмірі 18 553,7 млн гривень. Чистий прибуток планується у розмірі 0,6 млн гривень. Виплати на користь державі становитимуть 37,7 млн гривень. Капітальні інвестиції у розмірі 10,8 млн гривень.

Так, відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" з 1 липня в Україні запроваджено новий ринок електричної енергії (ринок допоміжних послуг, балансуючий ринок, ринок "на добу наперед", внутрішньодобоий ринок та двосторонні договори).

Метою утворення ДП "Оператор ринку" є забезпечення функціонування ринку електричної енергії "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку електричної енергії, організація купівлі-продажу електроенергії на таких ринках і отримання прибутку від провадження господарської діяльності.

Нагадаємо, Кабмін схвалив зміни в механізм функціонування спеціальних публічних зобов'язань (ПСО) на ринку електричної енергії. Однак, які саме зміни були внесені в механізм функціонування ПСО, на даний момент невідомо.

Як писало РБК-Україна раніше, 6 серпня представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус анонсував, що через два тижні буде підготовлений проект рішення про зменшення ціни на електроенергію для підприємств. Він нагадав, що у президента неодноразово виступали за відстрочку введення ринку електроенергії.

Так, нова модель ринку електроенергії заробила в Україні з 1 липня 2019 року. При цьому в червні глава держави Володимир Зеленський пропонував Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік.