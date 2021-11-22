Як рішення МВФ щодо України вплине на економіку: прогноз експертів

Успішний перегляд програми з МВФ, її продовження і новий транш нададуть відразу кілька ефектів на економіку України. Радник президента з економічних питань Олег Устенко вважає, що продовження програми - це сигнал, що макроекономічна політика знаходиться в правильному руслі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ ".

Як зазначив Устенко, додатково поповняться резерви Нацбанку, їх обсяг перевищить 30 млрд доларів, чого достатньо, щоб зняти ризики, пов'язані з фінансовою стійкістю.

Ще один потенційний ефект - додаткові можливості по залученню інвесторів в середньо - і довгострокові проекти. "МВФ - це не тільки гроші, це знак. В даному випадку, це знак для багатьох інвесторів, які потенційно можуть зайти в країну", - вважає співрозмовник.

До того ж, на його думку, можна очікувати, що курсова політика стане ще більш передбачуваною. До того ж знизиться напруженість для держбюджету на цей рік. Через що Міністерству фінансів буде легше в проведенні боргової політики.

"Спрощується вихід на зовнішні ринки, де вартість запозичень для нас знижується. Це означає, що ми можемо проводити ефективну боргову політику, змінюючи старі борги на нові, які можуть бути довшими і дешевшими. Для нас це більш ніж важливо, враховуючи, що вартість обслуговування держборгу велика. Ми витрачаємо на це близько 4% ВВП", - додав Устенко.

Для Мінфіну отримання траншу - і правда позитивний момент, який поліпшить запаси валюти і збільшить можливості розраховуватися за зовнішніми боргами, погоджується старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.