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Как решение МВФ по Украине повлияет на экономику: прогноз экспертов

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 13:20
Как решение МВФ по Украине повлияет на экономику: прогноз экспертов Фото: транш МВФ на 700 млн долларов положительно повлияет на экономику Украины (imf.org)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Успешный пересмотр программы с МВФ, ее продление и новый транш окажут сразу несколько эффектов на экономику Украины. Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что продление программы - это сигнал, что макроэкономическая политика находится в правильном русле.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ".

Как отметил Устенко, дополнительно пополнятся резервы Нацбанка, их объем превысит 30 млрд долларов, чего достаточно, чтобы снять риски, связанные с финансовой устойчивостью.

Еще один потенциальный эффект - дополнительные возможности по привлечению инвесторов в средне- и долгосрочные проекты. "МВФ - это не только деньги, это знак. В данном случае, это знак для многих инвесторов, которые потенциально могут зайти в страну", - полагает собеседник.

К тому же, по его мнению, можно ожидать, что курсовая политика станет еще более предсказуемой. Вдобавок снизится напряженность для госбюджета на этот год. Из-за чего Министерству финансов будет легче в проведении долговой политики.

"Упрощается выход на внешние рынки, где стоимость заимствований для нас снижается. Это значит, что мы можем проводить эффективную долговую политику, меняя старые долги на новые, которые могут быть более длинными и более дешевыми. Для нас это более чем важно, учитывая, что стоимость обслуживания госдолга велика. Мы тратим на это около 4% ВВП", - добавил Устенко.

Для Минфина получение транша - и правда положительный момент, который улучшит запасы валюты и увеличит возможности рассчитываться по внешним долгам, соглашается старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Напомним, Международный валютный фонд 22 ноября, проведет первый пересмотр программы stand-by для Украины. Ожидается, что МВФ выделит Украине 700 млн долларов кредита.

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