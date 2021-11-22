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Сьогодні МВФ визначиться із траншем для України

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Україна, Понеділок 22 листопада 2021 10:11
Сьогодні МВФ визначиться із траншем для України Фото: МВФ ухвалить рішення щодо траншу Україні 22 листопада (flickr.com)
Автор: Іванна Шовкун

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує затвердити питання виділення Україні наступного траншу. Перший перегляд програми stand-by відбудеться у понеділок, 22 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.

Завершення першого перегляду дозволить виплатити Україні транш обсягом 500 млн СПЗ (спеціальних прав запозичень), що є еквівалентом близько 700 млн доларів.

Зазначимо, що програма з Україною у форматі stand by триває 18 місяців. Вона закінчується 8 грудня 2021 року.

Нагадаємо, в жовтні за підсумками чергової успішної місії МВФ заявив про можливість перерахувати Україні транш на 700 млн доларів. Як правило, транш перераховують після засідання Ради директорів, українська сторона очікує, що гроші надійдуть у листопаді.

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