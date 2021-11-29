ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міноборони про загрозу вторгення Росії: в Україні сіють паніку у суспільстві

Новость на русском →
Київ, Понеділок 29 листопада 2021 09:06
Міноборони про загрозу вторгення Росії: в Україні сіють паніку у суспільстві Фото: в Україні сіють паніку через війська біля кордонів (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві оборони України нагадали, що напад Росії на Україну стався ще в 2014 році. Щодо загострення ситуації, тут йдеться про розширення ескалації вглиб території України.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір програми на телеканалі "Інтер".

За її словами, ЗСУ, розвідка, міністерство оборони спостерігають безкінечний рух російських військ вздовж кордону, на тимчасово окуповані території.

"Таких періодів дуже багато, коли збільшується загроза, то зменшується. Наразі ми вважаємо, що ця ситуація дійсно... Зараз можна говорити про загострення, але вона така сама як весною це було", - заявила Маляр.

Паралельно з повідомленнями про загострення ситуації на кордоні розпочалася потужна інформаційна кампанія, яка "фактично сіє страх в українському суспільстві, сіє паніку".

За її словами, Росія шукає будь-який найменший привід для того, щоб реалізувати свої плани. Тому на сьогодні будь що може стати тим пусковим гачком і бути використане Росією заради провокації. Тут важливо розуміти, який би не був сценарій, ми до цього сценарію готові, вважає вона.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прокоментував нарощування російських військ на кордоні з Україною. Він закликав Росію знизити напруженість.

Також повідомлялося, що генсек НАТО пригрозив Росії. Він заявив, що якщо РФ застосує силу проти України, то це матиме наслідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Україна Російська Федерація
NEWS
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
DAILY
Зимовий бій. Чи Готова Україна до партизанської війни з Росією
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зимовий бій. Чи Готова Україна до партизанської війни з Росією