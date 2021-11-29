Міноборони про загрозу вторгення Росії: в Україні сіють паніку у суспільстві

У Міністерстві оборони України нагадали, що напад Росії на Україну стався ще в 2014 році. Щодо загострення ситуації, тут йдеться про розширення ескалації вглиб території України.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ефір програми на телеканалі " Інтер ".

За її словами, ЗСУ, розвідка, міністерство оборони спостерігають безкінечний рух російських військ вздовж кордону, на тимчасово окуповані території.

"Таких періодів дуже багато, коли збільшується загроза, то зменшується. Наразі ми вважаємо, що ця ситуація дійсно... Зараз можна говорити про загострення, але вона така сама як весною це було", - заявила Маляр.

Паралельно з повідомленнями про загострення ситуації на кордоні розпочалася потужна інформаційна кампанія, яка "фактично сіє страх в українському суспільстві, сіє паніку".

За її словами, Росія шукає будь-який найменший привід для того, щоб реалізувати свої плани. Тому на сьогодні будь що може стати тим пусковим гачком і бути використане Росією заради провокації. Тут важливо розуміти, який би не був сценарій, ми до цього сценарію готові, вважає вона.