Рішення КСУ призведе до закриття 50 справ проти топ-корупціонерів

Фото: Transparency International (ti-ukraine.org)

Скасування статті про незаконне збагачення означатиме амністію для всіх посадовців

Рішення Констутиційного суду про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення означатиме повну амністію для абсолютно всіх посадовців із сумнівними статками. Про це йдеться в спільній заяві громадських організацій, яке оприлюднено на сайті "Трансперенсі Інтернешнл Україна".

Як зазначається в заяві, рішення КСУ призведе до закриття щонайменше 50 справ щодо ймовірного незаконного збагачення топ-посадовців, які наразі розслідує НАБУ, а також до закриття проваджень щодо всіх справ, які наразі слухаються в судах.

"Більше того, всі суб’єкти е-декларування отримають індульгенцію на сумнівні статки, набуті протягом останніх двох із половиною років, після введення в дію відповідальності за незаконне збагачення в чинній редакції", - наголосили громадські активісти.

Крім того, рішення про неконституційність цієї статті Кримінального кодексу матиме зворотну дію в часі. Цілком законними можуть виявитися статки чиновників, вартість яких на мільйони гривень перевищує офіційні доходи цих державних службовців.

"Декриміналізація незаконного збагачення фактично означатиме забезпечення безкарності чиновників ціною значних фінансових проблем для всіх українців", - наголошується в заяві.

Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд, розглянувши звернення народних депутатів у закритому режимі, визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Ця норма вважається однією з ключових в антикорупційному законодавстві останніх років і важливим елементом реформи, яку влада проводили під пильною увагою Заходу.

Представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що Петро Порошенко невідкладно внесе до парламенту новий законопроект щодо статті про незаконне збагачення. У новому законі будуть враховані зауваження Конституційного суду України до цієї статті Кримінального кодексу України.