НБУ повідомив про чергову спробу відсторонити Рожкову

Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Баришивський суд нібито заборонив Рожковій виконувати обовязки першого заступника голови НБУ

Національний банк повідомив про чергову спробу заборонити першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, до НБУ надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого вбачається, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Рожковій брати участь у засіданнях правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки.

Однак жодної відповідної ухвали суду не міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень та, відповідно, Національний банк не отримував її від суду.

У НБУ не можуть стверджувати, що інформація про наявність відповідної ухвали відповідає дійсності. "Якщо це так, то Національний банк оскаржить її в передбаченому законом порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від народного депутата Юрія Савчука з вимогою заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови НБУ.

Відзначимо, у минулому році депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Олександр Дубінін також намагалися у судовому порядку обмежити Катерину Рожкову у виконанні посадових повноважень. У травні 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовільнив апеляційну скаргу НБУ та підтвердив правомірність виконання Рожковою своїх посадових обов’язків.