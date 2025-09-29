Репрессии против евреев со стороны нацистов в Украине начались еще до Бабьего Яра, - историк

По его словам, первой масштабной акцией уничтожения стал расстрел в Каменце-Подольском в конце августа 1941 года, где нацисты убили более 23 тысяч евреев, среди них и тех, кого депортировали из Закарпатья. Уже через месяц, в сентябре, массовые расстрелы продолжились в Киеве - в Бабьем Яру было убито около 30-35 тысяч человек.

Радченко отмечает, что террор начался еще до официального приказа оккупантов о сборе евреев возле Яра. Есть свидетельства о погромах летом 1941-го, задержания мужчин в центре Киева и даже расстрелы во время молитвы в синагогах, жертв которых находили в Днепре. Это подтверждает, что системные репрессии нацистов против евреев в столице начались еще до событий 29-30 сентября 1941 года.