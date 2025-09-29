Репресії проти євреїв з боку нацистів в Україні почалися ще до Бабиного Яру, - історик

За його словами, першою масштабною акцією знищення став розстріл у Кам’янці-Подільському наприкінці серпня 1941 року, де нацисти вбили понад 23 тисячі євреїв, серед них і тих, кого депортували із Закарпаття. Вже за місяць, у вересні, масові розстріли продовжилися у Києві - у Бабиному Яру було вбито близько 30-35 тисяч людей.

Радченко наголошує, що терор почався ще до офіційного наказу окупантів про збір євреїв біля Яру. Є свідчення про погроми влітку 1941-го, затримання чоловіків у центрі Києва та навіть розстріли під час молитви в синагогах, жертв яких знаходили у Дніпрі. Це підтверджує, що системні репресії нацистів проти євреїв у столиці розпочалися ще до подій 29-30 вересня 1941 року.