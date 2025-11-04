"Репарационный кредит" задерживается: в ЕС ищут решение для финансирования Украины

В Евросоюзе допускают временное решение для финансовой помощи Украине в 2026 году, поскольку инициативу о "репарационном кредите" за счет российских активов так и не одобрили.

Об этом этом заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы изначально рассчитывали, что сможем начать предоставлять, то есть реально перечислять средства Украине (в рамках "репарационного кредита" - ред.) уже в начале второго квартала следующего года", - рассказал Домбровскис.

Он обратил внимание, что чем дальше затягивается одобрение "репарационного кредита", тем сложнее становится ситуация.

"Это может поставить вопрос о необходимости временного решения", - уточнил он.

По словам еврокомиссара, он не может вдаваться в подробности возможного временного решения, но финансовые потребности Украины "весьма значительны".

"Если мы и дальше будем откладывать решение по "репарационному кредиту", то возникает вопрос - как именно мы сможем обеспечить финансовую поддержку Украине в начале следующего года", - отметил он.