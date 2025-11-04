"Репарационный кредит" задерживается: в ЕС ищут решение для финансирования Украины
В Евросоюзе допускают временное решение для финансовой помощи Украине в 2026 году, поскольку инициативу о "репарационном кредите" за счет российских активов так и не одобрили.
Об этом этом заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы изначально рассчитывали, что сможем начать предоставлять, то есть реально перечислять средства Украине (в рамках "репарационного кредита" - ред.) уже в начале второго квартала следующего года", - рассказал Домбровскис.
Он обратил внимание, что чем дальше затягивается одобрение "репарационного кредита", тем сложнее становится ситуация.
"Это может поставить вопрос о необходимости временного решения", - уточнил он.
По словам еврокомиссара, он не может вдаваться в подробности возможного временного решения, но финансовые потребности Украины "весьма значительны".
"Если мы и дальше будем откладывать решение по "репарационному кредиту", то возникает вопрос - как именно мы сможем обеспечить финансовую поддержку Украине в начале следующего года", - отметил он.
"Репарационный кредит" для Украины
Напомним, ранее Еврокомиссия предложила предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов. Большая часть замороженных активов РФ хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Именно Бельгия пока что отказывается поддерживать идею "репарационного кредита" для Украины.
Брюссель хочет получить гарантии от других стран ЕС, что они быстро предоставят необходимые средства, если активы будут возвращать под контроль России.
При этом Бельгия хочет, чтобы к такой инициативе присоединилась не только она, но и другие страны, где находятся замороженные активы РФ.
Кроме того, Бельгия требует, чтобы в случае судебных исков со стороны России, расходы на юридическую защиту делились между странами ЕС, а Еврокомиссия обеспечила прочное правовое основание для инициативы.