"Репараційний кредит" затримується: в ЄС шукають рішення для фінансування України
У Євросоюзі допускають тимчасове рішення для фінансової допомоги Україні 2026 року, оскільки ініціативу про "репараційний кредит" за рахунок російських активів так і не схвалили.
Про це заявив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми від самого початку розраховували, що зможемо почати надавати, тобто реально перераховувати кошти Україні (в рамках "репараційного кредиту" - ред.) вже на початку другого кварталу наступного року", - розповів Домбровскіс.
Він звернув увагу, що чим далі затягується схвалення "репараційного кредиту", тим складнішою стає ситуація.
"Це може поставити питання про необхідність тимчасового рішення", - уточнив він.
За словами єврокомісара, він не може вдаватися в подробиці можливого тимчасового рішення, але фінансові потреби України "вельми значні".
"Якщо ми й надалі відкладатимемо рішення щодо "репараційного кредиту", то постає питання - як саме ми зможемо забезпечити фінансову підтримку Україні на початку наступного року", - зазначив він.
"Репараційний кредит" для України
Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит за рахунок заморожених російських активів. Велика частина заморожених активів РФ зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.
Саме Бельгія поки що відмовляється підтримувати ідею "репараційного кредиту" для України.
Брюссель хоче отримати гарантії від інших країн ЄС, що вони швидко нададуть необхідні кошти, якщо активи повертатимуть під контроль Росії.
При цьому Бельгія хоче, щоб до такої ініціативи долучилася не тільки вона, а й інші країни, де знаходяться заморожені активи РФ.
Крім того, Бельгія вимагає, щоб у разі судових позовів з боку Росії витрати на юридичний захист ділилися між країнами ЄС, а Єврокомісія забезпечила міцне правове підґрунтя для ініціативи.