"Репарационный кредит" для Украины стал еще актуальнее на фоне плана США, - Еврокомиссия

Пиньо подчеркнула, что Евросоюз поддерживает конструктивный прогресс, который был достигнут на переговорах по мирному плану между американскими и украинскими чиновниками. В то же время она обратила внимание, что "предстоит еще много работы".

По ее словам, три "красные линии" для ЕС остаются неизменными: границы не могут быть изменены силой, никаких ограничений для украинских вооруженных сил и возвращение всех украинских детей, похищенных Россией.

Также она добавила, что "критически важно, чтобы агрессор, Россия, платила за разрушения". Переговоры об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине "репарационного кредита" "становятся еще более актуальными", отметила Пиньо.

При этом, как уточнила глава пресс-службы Еврокомиссии, завтра, 25 ноября, ожидается онлайн-встреча "коалиции решительных".