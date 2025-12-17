Репарационный кредит Украине: Мерц оценил шансы договориться о займе

По словам Мерца, принятие такого решения является необходимым, поскольку Украине понадобится финансирование как минимум еще на два года после завершения действующего пакета европейской помощи, который истекает в первом квартале 2026 года.

"По всей Европе есть предостережения, и я хорошо их понимаю. Но если мы не будем действовать сейчас и не примем решение, которое можем принять, чтобы остановить продвижение российской армии, то когда?" - подчеркнул канцлер ФРГ.

Он также отметил, что его не удивил жесткий тон в отношении Европы в новой Стратегии национальной безопасности США, поскольку он отражает критику, которую американский вице-президент Джей Ди Вэнс озвучивал на Мюнхенской конференции по безопасности в начале года.

В то же время Мерц выразил убеждение, что изоляционистские настроения в Соединенных Штатах не будут иметь длительного характера и со временем Вашингтон вернется к более тесному взаимодействию с европейскими партнерами.