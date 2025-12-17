Репарационный кредит Украине: Мерц оценил шансы договориться о займе

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что вероятность достижения согласия в Европе о предоставлении Украине репарационного кредита от замороженных активов РФ сейчас составляет "50/50".
Об этом он заявил, комментируя дискуссии в ЕС относительно дальнейшей поддержки Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Мерца, принятие такого решения является необходимым, поскольку Украине понадобится финансирование как минимум еще на два года после завершения действующего пакета европейской помощи, который истекает в первом квартале 2026 года.
"По всей Европе есть предостережения, и я хорошо их понимаю. Но если мы не будем действовать сейчас и не примем решение, которое можем принять, чтобы остановить продвижение российской армии, то когда?" - подчеркнул канцлер ФРГ.
Он также отметил, что его не удивил жесткий тон в отношении Европы в новой Стратегии национальной безопасности США, поскольку он отражает критику, которую американский вице-президент Джей Ди Вэнс озвучивал на Мюнхенской конференции по безопасности в начале года.
В то же время Мерц выразил убеждение, что изоляционистские настроения в Соединенных Штатах не будут иметь длительного характера и со временем Вашингтон вернется к более тесному взаимодействию с европейскими партнерами.
Напомним, что в ЕС есть определенная задержка с предоставлением Украине репарационного кредита в размере 140 млрд евро, который базировался бы на замороженных российских активах. Этот заем блокирует Бельгия, где и находится большая часть активов агрессора - в депозитарии Euroclear.
Брюссель ссылается на юридические риски перед Москвой в случае предоставления Украине репарационного кредита. Однако отметим, что в СМИ фигурировали и более приземленные причины блокирования Бельгией репарационного займа. Дело в том, что страна может получать доход от операций с замороженными активами России.
При этом на днях СМИ сообщили, что Бельгия требует от Европейского Союза "автономных гарантий" в обмен на то, что она поддержит предоставление Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России. До предоставления гарантий Бельгия будет блокировать решение.
Впрочем Евросоюз имеет план на случай, если договориться о репарационном кредите Украине не удастся. Так, ЕС рассматривает переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.