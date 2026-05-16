Репарации из Германии и "море цветов": как создавали легендарный сад сирени в Киеве

Май в столице традиционно ассоциируется с цветением сирени на холмах Днепра. История киевского сирингария, который стал визитной карточкой города, насчитывает уже 80 лет и скрывает малоизвестные факты - от послевоенных поставок саженцев из Германии до уникальных сортов украинской селекции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий отделом дендрологии Ботсада Гришко, доктор сельскохозяйственных наук Юрий Клименко .

Главное: Начало коллекции: первые саженцы привезли в Киев в 1946 году из Германии как репарации и через прямые закупки.

первые саженцы привезли в Киев в 1946 году из Германии как репарации и через прямые закупки. Стратегия успеха: вместо сада, который цветет понемногу круглый год, выбрали концепцию "взрывного" цветения в течение двух недель.

вместо сада, который цветет понемногу круглый год, выбрали концепцию "взрывного" цветения в течение двух недель. Уникальные экземпляры: в саду растет редкая желтая сирень и деревья-сирени, которые цветут позже обычных кустов.

в саду растет редкая желтая сирень и деревья-сирени, которые цветут позже обычных кустов. Живая история: некоторые кусты из первой партии 1946 года сохранились до сих пор и имеют уникальные фигурные стволы.

некоторые кусты из первой партии 1946 года сохранились до сих пор и имеют уникальные фигурные стволы. Отечественные сорта: посетители Ботсада могут полюбоваться супер-махровой сиренью ʹЛеся Украинкаʹ и темно-пурпурной ʹОгни Донбассаʹ.

Коллекция сирени в Ботсаду Гришко является одной из самых богатых в мире (инфографика РБК-Украина)

"Море цветов" вместо постепенного цветения

Сиреневый сад основал профессор Леонид Рубцов в 1948 году. Он намеренно выбрал для этого холмы, с которых открывается лучшая панорама на Днепр. Как рассказал заведующий отделом дендрологии Ботсада Юрий Клименко, архитектор сознательно отказался от тогдашней моды на сады непрерывного цветения.

"Он выбрал другую стратегию: пусть цветение длится всего две недели, но это будет настоящее "море цветов". Чтобы усилить этот эффект, он добавил в экспозицию древовидные пионы, которые расцветают одновременно с сиренью", - отмечает ученый.

Немецкий след и репарации

Мало кто знает, что основу сирингария составили растения из послевоенной Европы. В 1946 году, когда Германия лежала в руинах и не имела внутреннего рынка для декоративных растений, украинские специалисты сумели получить ценный материал.

"Часть передали как репарации после Второй мировой войны, другую - закупили. Немецкие фирмы охотно продали посадочный материал оптовому покупателю из Украины", - говорит Клименко.

Один из уцелевших сортов той партии - сорт Andenken an Ludwig Späth. Он имеет широкий фигурный ствол и темно-пурпурный цвет.

Сорт Andenken an Ludwig Späth привезли из Германии в рамках репараций после Второй мировой (скриншот)

Желтые лепестки и сиреневые деревья

Кроме природных видов, в коллекции более 100 сортов и почти столько же гибридов.

В частности, посетителей удивляет сорт Примроуз (Primrose), который имеет нетипичную желтую окраску. Также в сирингарии можно увидеть сирень сетчатую, которая растет как дерево, а не куст.

"Это огромное дерево, которое чуть позже других полностью покрывается цветами - аромат стоит невероятный", - рассказывает заведующий отделом дендрологии.

Когда традиционная сирень отцветает, эстафету перехватывают видовые растения, например сирень персидская рассеченнолистная с оригинальными "кружевными" листьями.

Уникальные украинские сорта

Особое место в саду занимают сорта, созданные киевскими учеными. Одним из самых знаковых является сирень 'Огни Донбасса', лепестки которой имеют беловатое мерцание. Это один из первых украинских сортов.

Сорт 'Огни Донбасса' (скриншот)

Настоящей мировой сенсацией является сорт 'Леся Украинка', созданный в 1996 году.

"У обычной сирени четыре лепестка, у типичной махровой - около двенадцати, а у 'Леси Украинки' цветок настолько плотный, что в нем может быть до 50, а в отдельных случаях даже до 100 лепестков. Это уникальное достижение нашей селекции, которое вызывает восхищение у международного сообщества", - рассказывает Клименко.

Сорт 'Леся Украинка' (скриншот)

В Ботсаду Гришко работу над созданием новых сортов ведут непрерывно. В 2025 году официально зарегистрировали четыре новинки: "Малиновый Колокол", "Рассвет Оболони", "Смуглянка" и "Иван Мазепа".