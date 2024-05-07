Реновация хрущевок. Кто может присоединиться к финансированию этого процесса

Реновация хрущевок, кроме средств государственного и местного бюджетов, может происходить за счет фондов и грантов ЕС, безвозвратных ссуд и субсидий и даже на средства частных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Нарабатывая модели решения проблемы хрущевок, отметила она, вопрос возможных источников финансирования для этого должен быть первоочередным. Учитывая евроинтеграционный курс Украины, финансовую модель реновации целесообразно разрабатывать, ориентируясь на опыт европейских стран, где эти процессы уже завершены или на завершающей стадии.

По словам Шуляка, в Германии проблему устаревшего жилищного фонда решили за счет реновации, во время которой 40%-70% средств, необходимых на нее получали благодаря программам государственного кредитования реновационных проектов под низкий процент. Это позволило в достаточно короткие сроки реконструировать более 90 тысяч панельных домов по всей стране. Определенную категорию панельных домов разбирали, сплошные панели дробили и использовали для строительства дорог.

Сегодня большинство программ по реновации устаревшего жилья в Германии финансируется государственным банком развития KfW. Однако такая поддержка предоставляется только при условии, что реконструкция включает энергоэффективные мероприятия. Реконструкция построек также часто получает финансовую поддержку на уровне муниципалитетов.

"В Германии основной критерий выбора между реконструкцией и сносом - уровень физического износа здания. Если он превышал 60%, его сносили, чтобы построить на этой территории новый. Если меньше 60%, то допускалась реновация посредством надстройки дополнительных этажей, расширения площади квартир через перепланировка, утепление фасадов домов и модернизация системы теплоснабжения, установки энергоэффективных стеклопакетов и т.д.", - рассказала Председатель профильного комитета.

В Австрии поддержка и субсидии по ремонту и реконструкции жилья предоставляются общинами. Субсидии включают безвозвратные субсидии, ссуды и субсидии на выплату аннуитетов ссуд. Такие виды помощи предоставляются для всех типов жилых домов, отметила Шуляк.

Во Франции, где концепция реконструкции городов ведет начало с конца 1950-х годов, сначала шла речь о замене аварийных жилых домов, а позже стала означать полный снос микрорайонов, чтобы разрешить строительство новых жилых домов и создание сети дорог, адаптированной к автомобилям в городе.

По словам нардепа, реконструкция и реновация устаревшего жилья во Франции вписывается в концепцию устойчивого развития градостроительства, в которую входят борьба с растяжением городских территорий, достижение баланса между контролем за разрастанием городов, их обновление, оптимизация плотности урбанизированных пространств и т.д.

В странах Балтии, в частности в Латвии, реконструкцию устаревшего жилья проводили из-за комплексных капитальных ремонтов пятиэтажек. В них укрепляли фундамент, меняли коммуникации, утепляли фасады. В этой стране, отмечает Шуляк, сформировалась довольно нетрадиционная модель финансирования реновации - значительную часть таких работ финансировали фонды ЕС и совладельцы многоквартирных домов, получавших многолетние льготные кредиты. Этот опыт логично перенять и Украину, учитывая ее евроинтеграционный курс.

В Германии владельцы жилья малочисленного на сегодня устаревшего жилищного фонда тоже могут обновлять свою условную "хрущевку" за свой счет. За это они могут получать налоговые льготы, регулируемые федеральным законодательством.

При этом отметила парламентарий, определяя возможные источники финансирования реновации устаревшего жилья Украине, важно учитывать и негативный опыт европейских стран. В частности, Великобритании. В результате реализации программы реконструкции устаревшего жилищного фонда там было снесено около 30 тысяч домов, а новых на их месте появилось вдвое меньше.

"Эти меры стоили 2,3 млрд фунтов (2,9 млрд долларов США), субсидированных Правительством Великобритании. Действие Правительственной Программы по восстановлению рынка жилья (HMR) Pathfinders, начатой в 2002 году, прекратилось в 2011 году. Необходимо отметить, что сама схема сноса, которая имела целью "восстановить упадок рынков жилья в девяти определенных районах Северной и Средней Англии", была достаточно противоречивой. Программа Pathfinder наглядно продемонстрировала результат, когда застройщики не учитывают человеческий фактор. привело к упадку огромных жилых районов, брошенных жителями и "законсервированных" в ожидании сноса", - подчеркнула она.

В то же время Шуляк отметила, что на сегодня парламент лишь изучает опыт, который Украина может в этом направлении использовать - законотворческие шаги можно будет предпринимать уже в послевоенной Украине. Следовательно, народные депутаты активно готовят к регистрации законопроекта "Об основных принципах восстановления", при подготовке которого международный опыт, адаптированный под украинские реалии, тоже занимает одно из приоритетных мест.