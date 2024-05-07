Реновація хрущівок. Хто може долучитись до фінансування цього процесу

Реновація хрущівок, крім коштів державного та місцевого бюджетів, може відбуватись за рахунок фондів і грантів ЄС, безповоротних позик та субсидій і навіть на кошти приватних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Напрацьовуючи моделі вирішення проблеми хрущівок, зауважила вона, питання можливих джерел фінансування для цього повинно бути першочерговим. Враховуючи євроінтеграційний курс України, фінансову модель реновації доцільно розробляти, орієнтуючись на досвід європейських країн, де всі ці процеси вже завершені або на завершальній стадії.

За словами Шуляк, в Німеччині проблему застарілого житлового фонду вирішили за рахунок реновації, під час якої 40%–70% коштів, необхідних на неї отримували завдяки програмам державного кредитування реноваційних проектів під низький відсоток. Це дозволило в досить стислі терміни реконструювати понад 90 тисяч панельних будинків по всій країні. Певну категорію панельних будинків розбирали, суцільні панелі дробили і використовували для будівництва доріг.

Сьогодні більшість програм з реновації застарілого житла в Німеччині фінансується державним банком розвитку KfW. Однак така підтримка надається лише за умови, що реконструкція включає енергоефективні заходи. Реконструкція будівель також часто отримує фінансову підтримку на рівні муніципалітетів.

"У Німеччині основний критерій вибору між реконструкцією і знесенням - рівень фізичного зношення будівлі. Якщо він перевищував 60%, його зносили, щоб побудувати на цій території новий. Якщо менше 60%, то допускалася реновація за допомогою надбудови додаткових поверхів, розширення площі квартир через перепланування, утеплення фасадів будинків і модернізацію системи теплопостачання, установки енергоефективних склопакетів тощо", - розповіла Голова профільного комітету.

В Австрії підтримка та субсидії на ремонт та реконструкцію житла надаються громадами. Субсидії включають безповоротні субсидії, позики та субсидії на виплату ануїтетів позик. Такі види допомоги надаються для всіх типів житлових будинків, зауважила Шуляк.

У Франції, де концепція реконструкції міст бере початок із кінця 1950-х років, спочатку йшлося про заміну аварійних житлових будинків, а пізніше стала означати повне знесення мікрорайонів, щоб дозволити будівництво нових житлових будинків та створення мережі доріг, адаптованої до автомобілів у місті.

За словами нардепа, реконструкція і реновація застарілого житла у Франції вписується у концепцію сталого розвитку містобудування, до якої входять боротьба з розтягуванням міських територій, досягнення балансу між контролем за розростанням міст, їх оновлення, оптимізацією щільності урбанізованих просторів тощо.

В країнах Балтії, зокрема у Латвії, реконструкцію застарілого житла проводили через комплексні капітальні ремонти п’ятиповерхівок. В них укріплювали фундамент, міняли комунікації, утеплювали фасади тощо. В цій країні, зазначає Шуляк, сформувалася досить нетрадиційна модель фінансування реновації - значну частину таких робіт фінансували фонди ЄС та співвласники багатоквартирних будинків, які отримували пільгові багаторічні кредити. Цей досвід логічно перейняти і Україні, враховуючи її євроінтеграційний курс.

У Німеччині власники житла малочисельного на сьогодні застарілого житлового фонду теж можуть оновлювати свою умовну “хрущівку” за власний кошт. За це вони можуть отримувати податкові пільги, які регулюються федеральним законодавством.

При цьому, зазначила парламентар, визначаючи можливі джерела фінансування реновації застарілого житла Україні надважливо враховувати і негативний досвід європейських країн. Зокрема, Великої Британії. В результаті реалізації програми реконструкції застарілого житлового фонду там було знесено близько 30 тисяч будинків, а нових на їх місці з’явилося удвічі менше.

"Ці заходи коштували 2,3 млрд фунтів (2,9 млрд доларів США), субсидованих Урядом Великої Британії. Дія Урядової Програми з відновлення ринку житла (HMR) Pathfinders, що була започаткована в 2002 році, припинилася в 2011 році. Необхідно відзначити, що сама схема знесення, яка мала на меті "відновити занепад ринків житла в дев’яти визначених районах Північної та Середньої Англії", була досить суперечливою. Програма Pathfinder наочно продемонструвала результат, коли забудовники не враховують людського чинника. Окрім марно витрачених величезних ресурсів, це призвело до занепаду величезних житлових районів, покинутих мешканцями та "законсервованих" в очікуванні зносу", - підкреслила вона.

Водночас Шуляк зауважила, що станом на сьогодні парламент лише вивчає досвід, який Україна може у цьому напрямку використовувати - законотворчі кроки можна буде розпочинати вже у повоєнній Україні. Відтак, наразі народні депутати активно готують до реєстрації законопроєкту “Про основні засади відновлення”, при підготовці якого міжнародний досвід, адаптований під українські реалії, теж займає одне з пріоритетних місць.