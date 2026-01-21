RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Renault будет производить дальнобойные дроны для Украины, - FT

Фото: Renault будет производить дроны для Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Renault совместно с французской оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что компания Renault будет сотрудничать с Turgis Gaillard над производством дронов на двух своих объектах, но отказалась комментировать стоимость контракта или количество дронов, которые будут произведены.

"С нами связались относительно нашего производственного и креативного промышленного опыта. Этот проект продолжается, и возглавляет его Министерство обороны. Мы подтверждаем наше участие в этом проекте по просьбе государства", - заявил директор Renault Фабрис Камболив.

По данным издания, контракт заключен после запроса французского правительства в июне к автомобильным и оборонным компаниям о совместной работе над производственными линиями дронов. Французский автопроизводитель ранее производил оборонную технику, включая танки и бронеавтомобили, использовавшиеся в Первой и Второй мировых войнах.

В Renault отказались уточнить, будут ли дроны наступательными, оборонительными или для разведки.

В Financial Times отмечают, что Turgis Gaillard - это французская оборонная компания, основанная в 2011 году, которая имеет около 400 сотрудников и доход в размере 80 млн евро. Ее продукция включает 20-метровый средневысотный беспилотник большой продолжительности полета под названием AAROK, который может перевозить почти три тонны топлива, оружия или оборудования.

Французская инициатива появилась на фоне разногласий в развитии автомобильной и оборонной промышленности Европы. Заказы для производителей оружия резко выросли, поскольку континент увеличивает расходы на оборону, тогда как автомобильный сектор испытывает трудности с переходом от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям.

 

Франция разрабатывает современное оружие

Ранее сообщалось, что Франция и Украина работают над запуском производства дронов для украинской армии, которое могут организовать в обеих странах.

Также недавно французские военные продемонстрировали ряд технологических решений для ведения современной войны, над которыми работали в течение нескольких лет. Среди них - электрические байки, беспилотники с подвешенными боеприпасами, оптоволоконные дроны, а также наземные роботизированные комплексы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияДрониRenaultВСУ