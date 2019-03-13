У "Ренала" і "Оптимумспецдеталя" було 3% поставок на оборонні підприємства, - Луценко

Мова йде про обіг коштів у 150 мільйонів гривень

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что компании "Ренал" и "Оптимумспецдеталь", фигурирующие в журналистском расследовании программы "Наші гроші" о хищении в Укроборонпроме, занимали 3% объема всех поставок на оборонные предприятия. Об этом он сообщил на заседании временной следственной комиссии парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко заявил, что речь идет об обороте средств в 150 миллионов гривен. Также он добавил, что руководитель компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза находится на скамье подсудимых по другому делу.

По словам Луценко, в ходе обысков у фигурантов сотрудники Службы безопасности обороны изъяли два телефона Рогозы и один Виталия Жукова.

В переписке на этих аппаратах находятся доказательства схем с деньгами "Укроборонпрома" с участием Андрея Рогозы, Виталия Жукова и Игоря Гладковского (Свинарчука).

"В ходе задержания господина Рогозы, у него были изъяты телефоны по каким нам стало известно о ряде других уголовных преступлений вместе с Жуковым и Свинарчуком", - сказал Луценко.

Ранее РБК-Украина писало, что генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование в 150 уголовных производствах относительно хищений в оборонпроме.

Напомним в финальном эпизоде расследования журналистов "Наші гроші" сообщалось, что следственные органы были проинформированы о хищениях в оборонке и закрывали дела.