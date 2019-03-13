Холодницький заявив, що НАБУ не передає матеріали про схеми в "Укроборонпромі"

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

САП витребувала у НАБУ матеріали справи, однак їх досі не передали

Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що НАБУ не передає матеріали справи про схеми в "Укроборонпромі". Про це він розповів на засіданні тимчасової слідчої комісії в парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 2 березня 2016 року НАБУ зареєструвало справу про постачання на суму 56 млн гривень на Харківський бронетанковий завод фіктивними підприємствами.

"Ми посилали лист заступнику директора НАБУ Гізо Углаве про зниження інтенсивності розслідування. Нам відповіли, що на це не вистачає часу і що його будуть розслідувати тільки з гарантіями, що вона потрапить до суду", – повідомив Холодницький.

За його словами, на одному зі спільних засідань детектив НАБУ навіть запропонував передати справу в поліцію.

"Створювалася видимість, що справа не лежить, що в ній щось робиться. Процесуальним керівникам не представялась інформація про листування НАБУ і "Укроборонпрому". Ми ці листи вперше побачили в журналістському розслідуванні, хоча у НАБУ немає повноважень видавати такі документи", - додав глава САП.

Холодницький стверджує, що його відомство почало власне розслідування після публікації першої частини розслідування програми "Наші гроші" про схеми в "Укроборонпромі".

"В зафіксованому листуванні Рогоза або Жуков навіть скидали детективу текст листа, який на підприємства повинно було відправляти НАБУ", – уточнив він.

Холодницький також зазначив, що САП витребувала у НАБУ матеріали справи, однак їх досі не передали, нібито під приводом того, що "документи досі зшивають".

РБК-Україна писало, що у Верховній раді сьогодні розпочалося екстрене засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування фактів розкрадання коштів, виділених на посилення обороноздатності української армії, зокрема за розкрадання в "Укроборонпромі".

Раніше повідомлялося, що антикорупційний комітет Верховної ради планує у середу ухвалити рішення за фактами, які були оприлюднені у журналістському розслідуванні "Наші гроші" про розкрадання в "Укроборонпромі".