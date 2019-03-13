У "Ренала" і "Оптимумспецдеталя" було 3% поставок на оборонні підприємства, - Луценко

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Мова йде про обіг коштів у 150 мільйонів гривень

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що компанії "Ренал" і "Оптимумспецдеталь", які фігурують у журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" про розкрадання в Укроборонпромі, займали 3% обсягу всіх поставок на оборонні підприємства. Про це він повідомив на засіданні тимчасової слідчої комісії парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко заявив, що мова йде про обіг коштів у 150 мільйонів гривень. Також він додав, що керівник компанії "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза знаходиться на лаві підсудних по іншій справі.

За словами Луценка, в ході обшуків у фігурантів співробітники Служби безпеки оборони вилучили два телефони Рогози і один Віталія Жукова.

У листуванні на цих апаратах знаходяться докази схем з грошима "Укроборонпрому" з участю Андрія Рогози, Віталія Жукова та Ігоря Гладковського (Свинарчука).

"У ході затримання пана Рогози, у нього були вилучені телефони по яким нам стало відомо про низку інших кримінальних злочинів разом з Жуковим і Свинарчуком", - сказав Луценко.

Раніше РБК-Україна писало, що генеральна прокуратура продовжує досудове розслідування 150 кримінальних провадженнях щодо розкрадань у оборонпромі.

Нагадаємо, у фінальному епізоді розслідування журналістів "Наші гроші" повідомлялося, що слідчі органи були проінформовані про розкрадання в оборонці і закривали справи.