ua en ru
Пт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ремонты и ярмарки в Киеве: где с 15 августа ограничат движение и изменят маршруты транспорта

21:55 14.08.2026 Пт
3 мин
План поездок по столице лучше просмотреть заранее
aimg Сергей Козачук
Ремонты и ярмарки в Киеве: где с 15 августа ограничат движение и изменят маршруты транспорта Фото: ремонт дорог в Киеве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве с 15 августа частично перекроют движение на Европейской площади и улице Златоустовской, а в эти выходные ряд автобусов и троллейбус № 34 изменят маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Ремонтные работы

По данным УК "Киевавтодор", в столице открываются очередные этапы ремонтных работ на проезжей части.

Европейская площадь - ограничения будут действовать с 15 по 23 августа. Сотрудники дорожно-эксплуатационного управления выполнят текущий ремонт поэтапно и поочередно, поэтому полного перекрытия движения не планируется.

Улица Златоустовская - движение будут частично ограничивать с 17 по 31 августа. Ремонт асфальтобетонного покрытия будет продолжаться на участке от улицы Павловской до дома №14.

Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Водителей призывают учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов по городу.

Изменения в работе общественного транспорта

Из-за проведения продовольственных ярмарок на улицах Голосеевской, Татарской, Иорданской, Сержа Лифаря и Игоря Юхновского КП "Киевпасстранс" меняет схемы движения нескольких маршрутов.

Схема движения на субботу, 15 августа:

Автобус № 39 - будет курсировать от просп. Голосеевского через просп. Науки по ул. Лысогорской (до развязки с ул. Ракетной и Панорамной), далее - пер. Лысогорский. В обратном направлении - без изменений.

Автобус № 98 - ул. Радунская - ул. Будищанская - ул. Оноре де Бальзака - ул. Александры Экстер - просп. Червоной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Пуховская - ТЭЦ-6.

Автобус № 110 - ул. Радунская (обратно: ул. Радунская - ул. Лисковская - ул. Милославская) - ул. Градинская - ул. Оноре де Бальзака - ул. Александры Экстер - просп. Червоной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту до ст. м. "Площадь Украинских Героев".

Троллейбус № 34 - будет курсировать от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

Схема движения на воскресенье, 16 августа

Автобус № 31 - ст. м. "Политехнический институт" - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Митрофана Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул. Татарский.

Автобусы № 110, 112 - от ст. м. "Площадь Украинских Героев" и ст. м. "Лукьяновская" до ул. Радужной по своим маршрутам, далее - ул. Ивана Микитенко - ул. Серожупанников - ул. Игоря Юхновского, далее по собственным маршрутам (в обратном направлении без изменений).

Ремонт дорог в Киеве

Напомним, что в столице продолжается активный сезон возобновления путепроводов и магистралей. Кроме ограничений на Европейской площади и улице Златоустовской, в городе действует ряд других локальных перекрытий движения.

В частности, в Киеве готовят ограничение движения из-за ремонта на эстакаде Южного моста, где работы на покрытии будут продолжаться несколько дней.

Также в Киеве с 10 августа ограничили движение по проспектам Голосеевским и Роману Шухевичу. Из-за масштабного ремонта асфальтобетонного покрытия частичное перекрытие транспорта на этих участках будет продолжаться до осени.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Автобусы
Новости
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G