Ремонти та ярмарки у Києві: де з 15 серпня обмежать рух і змінять маршрути транспорту

У Києві з 15 серпня частково перекриють рух на Європейській площі та вулиці Золотоустівській, а цими вихідними низка автобусів і тролейбус № 34 змінять маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Київської міської державної адміністрації.

Ремонтні роботи

За даними КК "Київавтодор", у столиці розпочинаються чергові етапи ремонтних робіт на проїжджій частині.

Європейська площа - обмеження діятимуть з 15 до 23 серпня. Працівники дорожньо-експлуатаційного управління виконають поточний ремонт поетапно та почергово, тому повного перекриття руху не планується.

Вулиця Золотоустівська - рух частково обмежуватимуть з 17 до 31 серпня. Ремонт асфальтобетонного покриття триватиме на ділянці від вулиці Павлівської до будинку № 14.

Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)

Водіїв закликають враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів містом.

Зміни в роботі громадського транспорту

Через проведення продовольчих ярмарків на вулицях Голосіївській, Татарській, Йорданській, Сержа Лифаря та Ігоря Юхновського КП "Київпастранс" змінює схеми руху декількох маршрутів.

Схема руху на суботу, 15 серпня:

Автобус № 39 - курсуватиме від просп. Голосіївського через просп. Науки до вул. Лисогірської (до розв'язки з вул. Ракетною та Панорамною), далі - пров. Лисогірський. У зворотному напрямку - без змін.

Автобус № 98 - вул. Радунська - вул. Будищанська - вул. Оноре де Бальзака - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Пухівська - ТЕЦ-6.

Автобус № 110 - вул. Радунська (зворотно: вул. Радунська - вул. Лісківська - вул. Милославська) - вул. Градинська - вул. Оноре де Бальзака - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. "Площа Українських Героїв".

Тролейбус № 34 - курсуватиме від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

Схема руху на неділю, 16 серпня:

Автобус № 31 - ст. м. "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Митрофана Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська.

Автобуси № 110, 112 - від ст. м. "Площа Українських Героїв" та ст. м. "Лук’янівська" до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі - вул. Івана Микитенка - вул. Сірожупанників - вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами (у зворотному напрямку без змін).