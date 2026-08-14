Ремонти та ярмарки у Києві: де з 15 серпня обмежать рух і змінять маршрути транспорту
У Києві з 15 серпня частково перекриють рух на Європейській площі та вулиці Золотоустівській, а цими вихідними низка автобусів і тролейбус № 34 змінять маршрути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
Ремонтні роботи
За даними КК "Київавтодор", у столиці розпочинаються чергові етапи ремонтних робіт на проїжджій частині.
Європейська площа - обмеження діятимуть з 15 до 23 серпня. Працівники дорожньо-експлуатаційного управління виконають поточний ремонт поетапно та почергово, тому повного перекриття руху не планується.
Вулиця Золотоустівська - рух частково обмежуватимуть з 17 до 31 серпня. Ремонт асфальтобетонного покриття триватиме на ділянці від вулиці Павлівської до будинку № 14.
Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)
Водіїв закликають враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів містом.
Зміни в роботі громадського транспорту
Через проведення продовольчих ярмарків на вулицях Голосіївській, Татарській, Йорданській, Сержа Лифаря та Ігоря Юхновського КП "Київпастранс" змінює схеми руху декількох маршрутів.
Схема руху на суботу, 15 серпня:
Автобус № 39 - курсуватиме від просп. Голосіївського через просп. Науки до вул. Лисогірської (до розв'язки з вул. Ракетною та Панорамною), далі - пров. Лисогірський. У зворотному напрямку - без змін.
Автобус № 98 - вул. Радунська - вул. Будищанська - вул. Оноре де Бальзака - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Пухівська - ТЕЦ-6.
Автобус № 110 - вул. Радунська (зворотно: вул. Радунська - вул. Лісківська - вул. Милославська) - вул. Градинська - вул. Оноре де Бальзака - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. "Площа Українських Героїв".
Тролейбус № 34 - курсуватиме від вул. Північної до просп. Степана Бандери.
Схема руху на неділю, 16 серпня:
Автобус № 31 - ст. м. "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Митрофана Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська.
Автобуси № 110, 112 - від ст. м. "Площа Українських Героїв" та ст. м. "Лук’янівська" до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі - вул. Івана Микитенка - вул. Сірожупанників - вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами (у зворотному напрямку без змін).
Ремонти доріг у Києві
Нагадаємо, що в столиці триває активний сезон відновлення шляхопроводів та магістралей. Крім обмежень на Європейській площі та вулиці Золотоустівській, у місті діє низка інших локальних перекриттів руху.
Зокрема, у Києві готують обмеження руху через ремонт на естакаді Південного мосту, де роботи на покритті триватимуть кілька днів.
Також у Києві з 10 серпня обмежили рух проспектами Голосіївським та Романа Шухевича. Через масштабний ремонт асфальтобетонного покриття часткове перекриття транспорту на цих ділянках триватиме до осені.