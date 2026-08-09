Перекроют до осени: в Киеве с 10 августа ограничат движение популярными проспектами

В Киеве, начиная с 10 августа, частично будут ограничивать движение транспорта по проспектам Голосеевским и Романа Шухевича из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Где и когда будут ограничивать движение

Как отмечают в УК "Киевавтодор", ремонтные работы будут проходить в Голосеевском и Деснянском районах столицы.

Голосеевский проспект - ограничения будут действовать с 10 августа по 20 сентября.

Специалисты будут ремонтировать участок от площади Голосеевской до улицы Васильковской.

Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Проспект Романа Шухевича - движение будут частично ограничивать с 10 августа по 1 сентября.

Дорожники будут восстанавливать асфальтобетонные покрытия на участке от улицы Рональда Рейгана до пересечения с улицей Оноре де Бальзака. Работы продлятся ежедневно с 8:00 до 17:00.

Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.