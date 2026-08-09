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Перекроют до осени: в Киеве с 10 августа ограничат движение популярными проспектами

21:25 09.08.2026 Вс
2 мин
Столичным водителям придется корректировать привычные маршруты
aimg Сергей Козачук
Перекроют до осени: в Киеве с 10 августа ограничат движение популярными проспектами Фото: в Киеве с завтрашнего дня ограничат движение популярными проспектами (kyivcity.gov.ua)
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В Киеве, начиная с 10 августа, частично будут ограничивать движение транспорта по проспектам Голосеевским и Романа Шухевича из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Где и когда будут ограничивать движение

Как отмечают в УК "Киевавтодор", ремонтные работы будут проходить в Голосеевском и Деснянском районах столицы.

Голосеевский проспект - ограничения будут действовать с 10 августа по 20 сентября.

Специалисты будут ремонтировать участок от площади Голосеевской до улицы Васильковской.

Перекроют до осени: в Киеве с 10 августа ограничат движение популярными проспектами

Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Проспект Романа Шухевича - движение будут частично ограничивать с 10 августа по 1 сентября.

Дорожники будут восстанавливать асфальтобетонные покрытия на участке от улицы Рональда Рейгана до пересечения с улицей Оноре де Бальзака. Работы продлятся ежедневно с 8:00 до 17:00.

Перекроют до осени: в Киеве с 10 августа ограничат движение популярными проспектами

Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

Как изменилось движение в Киеве на выходных

Напоминаем, что в течение августа в столице действует ряд ограничений для транспорта, а на выходных маршруты меняют из-за ярмарк и ремонтов.

В частности, в эти выходные в Киеве сменили ряд автобусных и троллейбусных маршрутов из-за проведения традиционных ярмарок, а также проведения дорожных и аварийных работ.

Кроме того, с 7 по 10 августа в столице частично ограничили движение по мосту Метро. Изменения в схеме проезда на этом участке связаны с проведением ремонтных работ.

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