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Ремонт мосту в Станиці Луганській наразі не можливий, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 10:54
Ремонт мосту в Станиці Луганській наразі не можливий, - СЦКК
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Через відсутність гарантій безпеки українські піротехніки не можуть провести розмінування мосту

В українській стороні Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) пояснили, чому досі не розпочався процес ремонту мосту в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За словами керівника української сторони СЦКК Олександра Борщевського, наразі ремонт мосту в Станиці Луганській, де відбулося розведення сил, є неможливим, тому що немає гарантій безпеки з боку проросійських бойовиків.

"На жаль, поки немає реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій та ОРЛО щодо початку цих робіт. Основна причина, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту - відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування з боку незаконних збройних формувань" - пояснив він.

Борщевський додав, що відповідні запити були відправлені в окупаційні адміністрації по лінії ОБСЄ, однак відповіді щодо гарантій безпеки для українських спеціалістів та допуску їх до проведення робіт на території мосту немає.

Ремонт мосту в Станиці Луганській наразі не можливий, - СЦКК

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сапери виявили на території мосту в Станиці Луганській понад 30 вибухонебезпечних предметів. Всі виявлені вибухонебезпечні предмети було знищено. Всього піротехніки обстежили 0,13 га території.

Відзначимо, в Станиці Луганській сапери приступили до розмінування території для подальшого відновлення мосту. З ранку 1 серпня сапери ДСНС приступили до розмінування території, що прилягає до зруйнованого мосту біля КПВВ "Станиця Луганська".

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