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Ремонт моста в Станице Луганской пока не возможен, - СЦКК

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 10:54
Ремонт моста в Станице Луганской пока не возможен, - СЦКК
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Из-за отсутствия гарантий безопасности украинские пиротехники не могут провести разминирование моста

В украинской стороне Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) объяснили, почему до сих пор не начался процесс ремонта моста в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По словам руководителя украинской стороны СЦКК Александра Борщевского, сейчас ремонт моста в Станице Луганской, где произошло разведения сил, является невозможным, потому что нет гарантий безопасности со стороны пророссийских боевиков.

"К сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций и ОРЛО относительно начала этих работ. Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований", - пояснил он.

Борщевский добавил, что соответствующие запросы были отправлены в оккупационные администрации по линии ОБСЕ, однако ответа относительно гарантий безопасности для украинских специалистов и допуска их к проведению работ на территории моста нет.

Ремонт моста в Станице Луганской пока не возможен, - СЦКК

Напомним, ранее сообщалось, что украинские саперы обнаружили на территории моста в Станице Луганской более 30 взрывоопасных предметов. Все обнаруженные взрывоопасные предметы были уничтожены. Всего пиротехники обследовали 0,13 га территории.

Отметим, в Станице Луганской саперы приступили к разминированию территории для дальнейшего восстановления моста. С утра 1 августа саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, что прилегает к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская".

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